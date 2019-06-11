حماس تعلق علي اعتداء الاحتلال على مقر جهاز الأمن الوقائي في نابلس

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، في بيان صحفي، على اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني وإطلاق النار ومحاصرة مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ، مشدده على العودة للمقاومة والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية .

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن ما حصل الليلة الماضية من اقتحام مدن الضفة ومحاصرة مقرات الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس وإطلاق النار عليها، يستوجب وقفة جدية من السلطة.

وأضاف: "إننا اليوم أمام تصعيد صهيوني يحمل رسائل سياسية الهدف منها التهديد بأنه لا مكان محصن، ولا وجود لاتفاقيات أمنية، وأن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل ما يدعيه من التزامات".

وقال بدران، إنه على السلطة البدء بوحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال الذي يحاصر الكل الفلسطيني في الضفة وغزة.

وطالب بدران، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بشكل رسمي، ووقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة جيش الاحتلال لمدن الضفة ومقرات السلطة الأمنية، وهو مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة الاحتلال.



وفي وقت سابق فجر اليوم، أصيب ضابط بجهاز الامن الوقائي بجراح طفيفة، خلال محاصرة قوات الاحتلال مقر الجهاز بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن أعدادا كبيرة من دوريات الاحتلال حاصرت مقر الأمن الوقائي في منطقة جبل الطور، ومنعت الدخول أو الخروج منه، وشرعت بإطلاق النار باتجاه المقر، ومنعت سيارات الاسعاف من الوصول.

وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان الذي وصل في وقت لاحق إلى المكان وتمكن من الدخول، أن الرصاص استهدف النوافذ في الطوابق الأول والثاني والثالث، ونتج عنه إصابة أحد الضباط بجراح طفيفة في قدمه.