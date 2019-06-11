المتطرف أرئيل يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

اقتحم وزير الزراعة بالكيان الصهيوني ، أوري أرئيل برفقة عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقام الوزير المتطرف "أرئيل" و52 من المستوطنين قاموا بالتجول في أنحاء متفرقة من باحاته، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وكانت قوات الاحتلال فتحت الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، وانتشرت في باحاته بكثافة لتأمين اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى ولتدنيس باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين.