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المرزوقي: الكيان الصهيوني يطبع مع حكام مغتصبي سلطة ولا يمثلون شعوبهم

منذ حوالى ساعة
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المرزوقي: الكيان الصهيوني يطبع مع حكام مغتصبي سلطة ولا يمثلون شعوبهم

هاجم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في كلمة مسجلة له، خلال مؤتمر بغزة بعنوان “العرب وقضايا التطبيع” ، الاندفاع الكبير من أنظمة عربية على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني معتبرا أن "الحكام العرب يسعون للتطبيع من أجل تأمين مكانهم في الحكم" ، مؤكدا أن تطّببع تطبيع الإحتلال مع حكام مغتصبي سلطة لا يمثلون شعوبهم التي ترفض القهر والاستبداد وفرض الارادة”.


وقال المرزوقي " “كان هناك من يريد أن يضع تجريم التطبيع ضمن الدستور التونسي، مما يؤكد على رفض الشعب التونسي المطلق لهذا الفعل ، وذلك عندما كانت تونس بصدد كتابة الدستور في المجلس التأسيسي ما بين عامي 2011 و 2013.

وأشار إلى أن اتجاه الحكام العرب نحو إقامة العلاقات مع الاحتلال هدفه الأساسي “تأمين بقائهم في الحكم”.

وتابع “هذه العلاقة الشاذة لا تستند إلى القوانين الطبيعية، وهي لا تحترم كرامة الانسان ولا خصوصيته ولا قوانين التاريخ، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني ورؤيته لحل الصراع مع الاحتلال”.

 

من جانبه قال الأب مانويل مسلم عضو الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة المقدسات في كلمة مسجلة في المؤتمر “إن لفلسطين بعدًا قوميًا، ومن يطبع مع الاحتلال يضرب بعرض الحائط البعد القومي لفلسطين ولشعبها ومقدساتها ويخون الهوية الفلسطينية والمبادئ العربية الإسلامية، وهو إقرار للمحتل بأرض فلسطين، وتنازل واضح عن حق العودة”.

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