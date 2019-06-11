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الآلاف يشيعون الشهيد المسعف محمد صبحي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 139
الآلاف يشيعون الشهيد المسعف محمد صبحي

شيّع الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، جثمان المسعف محمد صبحي الجديلي (36 عاما)، الذي استشهد، الإثنين، متأثرا بإصابته برصاصة الإحتلال الشهر الماضي، خلال عمله في إسعاف مصابي مسيرات العودة، شمالي قطاع غزة.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان المسعف قبل أن يتم مواراته الثرى في مقبرة مخيم البريج، وسط القطاع.

وحمل المشاركون في الجنازة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات غاضبة تطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الهمجيه على "جرائمها" بحق الفلسطينيين في غزة.

وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإنه استشهد 4 من الطواقم الطبية وأصابت 685 بجروح مختلفة أثناء عملهم على تقديم خدمات الإسعاف خلال مسيرات "العودة وكسر الحصار"، التي انطلقت أواخر مارس 2018.

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