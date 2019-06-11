الإحصاء: مصرع 3747 وإصابة 13998 بتكلفة 28.9 مليارا بحوادث طرق في 2017

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، دراسة عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017 ، حيث بلغت التكلفة الكلية المقدرة للوفيات (3747 حالة وفاة) 22.1 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13 ألفًا و998 حالة إصابة) 4.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التامين والبالغة 2.1 مليار جنيه عام 2017.



وتضمّنت أهم مؤشرات دراسة "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017" ما يلي: 28.9 مليار جنيه هي القيمة المقدرة للحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق عام 2017، بانخفاض قدره 0.2 مليار جنيه عن عام 2014 بنسبة 0.7%.

وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات 11.1 ألف حادثة عام 2017 بانخفاض قدره 3.6 ألف حادثة عن عام 2016 بنسبة 24.6%، وانخفاض قدره 10.3 ألف حادثة عـن عام 2005 بنسبة 48.0%.

وبلغ إجمالي الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات 17.7 ألف حالة وفاة وإصابة عام 2017، بانخفاض قدره 6.2 ألف حالة عـن عام 2016 بنسبة 26.0%، وانخفاض قدره 13 ألف حالة عن عام 2005 بنسبة 42.2%.

ويأتي العنصر البشري في المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9% عام 2017، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0% ثم حالة الطريق بنسبة 2.0%.

وتعد سيارات "الملاكي" الأكثر تسببًا في حـوادث الطرق عام 2017 بنسبة 47.2% يليها سيارات النقل بنسبة 17.1%.

وبلغ إجمالي عدد المركبات التالفة الناتجة عن حـوادث السيارات 17.2 ألف مركبة عــام 2017.

وبلغ عدد ركاب القطارات 221 مليون راكب عام 2017 بانخفاض قدره 10 ملايين راكب عن عام 2016 بنسبة 4.3%، وانخفاض قدره 193.2 مليون راكب عن عام 2006 بنسبة 46.6%.

وبلغ إجمالي عـدد حـوادث القطارات 1793 حادثة عام 2017 بزيادة قدرها 544 حادثة عن عام 2016 بنسبة 43.6%.

وبلغ إجمالي الخسائر البشرية الناتجة عن حـوادث القطارات 90 حالة عام 2017.