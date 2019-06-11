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السعودية تعتقل 5 من رجال الأعمال لتوظيفهم فلسطينيين

منذ يوم
عدد القراءات: 908
السعودية تعتقل 5 من رجال الأعمال لتوظيفهم فلسطينيين

قال حساب "معتقلي الرأي" - المختص بمتابعة أخبار المعتقلين في المملكة - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء: أن السلطات السعودية قامت باعتقال 5 من رجال الأعمال السعودين بتهمة توظيفهم لعدد من الفلسطينيين. ".  وأضاف أن السلطات تواصل اعتقال رجال الأعمال التالية أسماؤهم؛ وهم: أسامة فيلالي، وهشام فيلالي، ومحمد بن محفوظ، وريس بن محفوظ، وصالح أبو غوش". 

وأوضح بأن اعتقال رجال الأعمال جاء بلا مسببات قانونية؛ وعلى خلفية جهودهم في العمل الخيري في المملكة وخارجها؛ وبسبب توظيفهم لعدد من الفلسطينيين. 


وتابع الحساب أنهم "لا يزالون قابعين في العزل الانفرادي منذ أكثر من سنة، وقد تم اعتقالهم بطريقة تعسفية من دون أوامر قضائية، ولا تزال السلطات تمدد اعتقالهم بلا سبب قانوني". 

وذكر أن "السلطات تُمدد منذ شهور الاعتقال التعسفي لنحو 40 فلسطينياً مقيماً في السعودية، معظمهم كانوا يعملون لدى الأخوين فيلالي". 

وكانت مواقع إخبارية عربية كشفت، في تقارير سابقة، عن تعرُّض الفلسطينيين المقيمين داخل أراضي المملكة لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية، ودون أي تدخلات أو تحركات تُذكر من قِبل السفارة الفلسطينية في الرياض ، كخطوات أخرى غير مسبوقة؛ لتشديد خناقها على الفلسطينيين داخل المملكة وخارجها.

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