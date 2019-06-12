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حماس: تصريحات واشنطن بشأن الضفة تؤكد انحيازها للاحتلال الصهيوني

منذ حوالى ساعة
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حماس: تصريحات واشنطن بشأن الضفة تؤكد انحيازها للاحتلال الصهيوني

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء 11 يونيو ، ، في تغريدة نشرها على "تويتر" ، أن تصريحات سفير واشنطن في الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان، بشأن الضفة الغربية أنها "تعكس حجم الانحياز الأمريكي للاحتلال الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية".


وكتب أبو مرزوق: "هذا يُوجب علينا المبادرة للوحدة الوطنية، وتقوية الصف الداخلي لمواجهة إجراءات صفقة القرن، التي بدأت منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة".

وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، يومي 25 و26 يونيوالجاري، بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف بـ"صفقة القرن " التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

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