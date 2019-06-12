الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال

قرر الاحتلال الصهيوني ، الثلاثاء 11 يونيو ، تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، إلى 6 أميال بحرية ، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر".
والأربعاء، أعلن الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 10 أميال بحرية.
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