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المعارضة السودانية تعلق العصيان المدني وتوجه رسالة للشارع

منذ يوم
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المعارضة السودانية تعلق العصيان المدني وتوجه رسالة للشارع

أعلنت المعارضة السودانية، مساء الثلاثاء 11 يونيو ،في بيان صحفي ، تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب الذي كانت قد دعت له في وقت سابق ونفذ مطلع  الأسبوع الجاري.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، ، إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءاً من مساء الثلاثاء، وحتى إشعار آخر ، موضحه أن هذا الاجراء مؤقتا، بهدف "إعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".

وأكد أن العصيان تسبب في "تكبد المجلس العسكري خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس، وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد أهل الشأن؛ الشعب السوداني العظيم".

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