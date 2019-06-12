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مقتل 19 طفلاً سودانياً منذ فض اعتصام الخرطوم

منذ يوم
عدد القراءات: 603
مقتل 19 طفلاً سودانياً منذ فض اعتصام الخرطوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الثلاثاء 11 يونيو ، مقتل 19 طفلاً في السودان، على الأقل، وجُرح 49 آخرين منذ  فض اعتصام الخرطوم ، 3 يونيو الجاري (29 رمضان).

وأعربت مديرة "يونيسيف" هنريتا فور، عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والاضطرابات، خاصة "الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجيين السلميين"، وفق البيان.

وأشارت المنظمة إلى أنها "تلقت معلومات بأن الأطفال يتم احتجازهم وتجنيدهم للانضمام إلى القتال  ، مؤكده أن الأطفال في جميع أنحاء السودان يتحملون بالفعل وطأة عقود من الصراع والتخلف المزمن وسوء الإدارة".

ودعت اليونيسف السلطات إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالاستجابة للمحتاجين، بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات، وفقاً لـ"وكالة الأناضول".


وكانت قوة أمنية اقتحمت في 3 يونيو الجاري ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلاً ومئات المصابين.

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