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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي صهيونى

منذ 21 ساعة
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي صهيونى

 ذكرت وكالة "سانا" للأنباء اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة جنوب سوريا وأسقطت عددا منها.
 

وقالت الوكالة: "الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة".

وأضافت: "العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش".

وتقع تل الحارة في محافظة درعا وهي تعتبر تلة استراتيجية حيث تطل على هضبة الجولان المحتلة.

وتصدت وسائط الدفاع السورية في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غربي دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.

المصدر: "سانا"+"رويترز"

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