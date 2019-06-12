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إدارة ترامب تدعو السعودية إلى التقدم في التحقيق بقضية خاشقجي

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 623
إدارة ترامب تدعو السعودية إلى التقدم في التحقيق بقضية خاشقجي

طالبت إدارة ترامب السعودية، بضرورة إحراز مزيد من التقدم في التحقيق بقضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

جاء ذلك في تصريحات لمسئول في إدارة ترامب نقلتها رويترز قال فيها: مقتل خاشقجي لا يزال قضية ساخنة جدا، وعلى السعوديين أن يأخذوها على محمل الجد، مُطالبًا السعودية بضرورة إكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى للجريمة في أكتوبر المقبل.

يُجدر الإشارة إلى أن بعض نواب الكونجرس يُطالبون باتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب قضية خاشقجي وسقوط ضحايا من المدنيين جراء العملية العسكرية في اليمن التي تقودها السعودية، وضمن مطالب الكونجرس تعليق بيع الأسلحة للسعودية وفرض قيود على المملكة في بعض المجالات.

 

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