ملك الأردن يؤكد موقفنا من القضية الفلسطينية لن يتغير

أكد ملك الأردن "عبد الله الثاني"، على أن موقف الأردن من القضية الفلسطينية لن يتغير قيد أنملة.

جاء ذلك في تصريحات لملك الأردن اليوم الثلاثاء خلال لقاءه شخصيات سياسية ووزراء سابقين وإعلاميين حيث قال: الأردن صامد في وجه أي مخططات وسيبقى على موقفه، ولن يتخلى عن القدس.

وأضاف عبد الله الثاني: الأردن مستمر بالتنسيق مع الدول العربية والأجنبية لوضع حلول مقبولة للقضية الفلسطينية، مُشيرًا إلى ضرورة دعم وحدة الأهل في فلسطين من مسلمين ومسيحيين، حتى لا يتمكن احد من زرع الفرقة بينهم.

كما أوضح أن الشعب الأردني واع للقضايا السياسية في الأردن والمنطقة، ولن تمر عليه الشائعات التي تخرج كلما تعرض الأردن لضغوط، مُطالبًا بضرورة وجود بلاده في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره حتى نستمع ونبقى على معرفة بما يجري ولا نكون خارج الغرفة.

واختتم الملك عبد الله تصريحاته مؤكدًا على أن الضغط على الأردن انخفض بسبب صفقة القرن والتي لن يكون بها جديد خلال الصيف الحالي،