بعد اقتحامها سوق بوسط دارفور.. الدعم السريع تقتل 7 أشخاص

اقتحمت قوات الدعم السريع منطقة "دليج" الواقعة بولاية وسط دارفور، وقامت بحرق سوق المنطقة بالكامل، مما أدى إلى قتل 7 أشخاص.

جاء ذلك حسب إفادة بعض المواقع السودانية، أكدت على أن الدعم السريع هاجمت سوق منطقة "دليج" عقب إعلان تُجار دخولهم في عصيان مدني شامل استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير،وقامت بإشعال النار في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب المتاجر حاولوا إطفاء النيران إلا أن قوات الدعم السريع أطلقت عليهم النار بصورة عشوائية، فلقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات وأستدعي نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.