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مصرع وإصابة 23 شخصا في حادث سير علي الأوتوستراد

منذ 3 دقيقة
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مصرع وإصابة 23 شخصا في حادث سير علي الأوتوستراد

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأربعاء 12 يونيو ، في حادث سير على طريق الأوتوستراد  بين حافلة صغيرة وسيارة.

وتم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين لمستشفى حلوان العام، لتلقي العلاج.
ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيا، و109 عالميا من أصل 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/ 100 ألف نسمة.

وفي 22 أغسطس  2017، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2015، بلغ 25 ألفا و500 حالة، منها 6203 حالات وفاة، و19 ألفا و297 إصابة.


وتتكرر حوادث الطرقات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات.

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