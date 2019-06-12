فلسطين تدين قرار "مولدوفا " نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 12 يونيو ، قرار رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن القرار "انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت إن "فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، مستغلا الغموض السياسي في بلاده ليحتمي بالدعم الأميركي والإسرائيلي".

وأضافت "الخارجية" إن رئيس وزراء مولدوفا، "ورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأميركي والإحتلال".

بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار مولدوفا "غير قانوني واعتداء سافر على الشعب الفلسطيني.

وطالبت في بيان باسم اللجنة التنفيذية، الاتحاد الأوروبي بوقف إجراءات اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي إلى أن تعود عن قرارها، وتتبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.