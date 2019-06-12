Responsive image

21º

12
يونيو

الأربعاء

26º

12
يونيو

الأربعاء

 خبر عاجل
  • إعلام الاحتلال: انفجار بالون مفخخ في مستوطنة أشكول لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الأخير
     منذ حوالى ساعة
  • دعوات للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة" ضمن مسيرات العودة الجمعة شرقي قطاع غزة
     منذ حوالى ساعة
  • إعلام عبري: حريق في بيئري بفعل بالونات غزة الحارقة ورصد بالون مشبوه بالقرب من أسدود
     منذ حوالى ساعة
  • مصادر فلسطينية: شبان من بلدة بيت ريما يعيدون فتح الطريق المؤدي لعين الزرقاء بعد ساعات من إغلاق جيش الاحتلال لها.
     منذ 18 ساعة
  • 8 حرائق اندلعت في غلاف غزة منذ صباح اليوم بفعل بالونات حارقة .
     منذ 18 ساعة
  • بيان الحرية والتغيير: • تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جدا وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية على مدار ثلاثة أيام.
     منذ 21 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فلسطين تدين قرار "مولدوفا " نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 51
فلسطين تدين قرار "مولدوفا " نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 12 يونيو ، قرار رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، نقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن القرار "انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

وقالت إن "فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ، مستغلا الغموض السياسي في بلاده ليحتمي بالدعم الأميركي والإسرائيلي".

وأضافت "الخارجية" إن رئيس وزراء مولدوفا، "ورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأميركي والإحتلال".

بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار مولدوفا "غير قانوني واعتداء سافر على الشعب الفلسطيني.
وطالبت في بيان باسم اللجنة التنفيذية، الاتحاد الأوروبي بوقف إجراءات اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي إلى أن تعود عن قرارها، وتتبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers