افتتاح "ديسكو حلال" في جدة.. الحداثة على مذهب "ابن سلمان"

منذ تصعيده الصاروخي لسدة الحكم في مملكة النفط، لا يتوانى محمد بن سلمان عن التبرؤ من إرث السلفية الوهابية المتشددة، والذي كان من أهم أسلحة أمريكا في محاربة الاتحاد السوفيتي، بحسب تصريحات ابن سلمان نفسه.

عطّل محمد بن سلمان عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك الهيئة التي كانت كابوسا مفزعا مرعبا للسعوديين، بتدخلها في كل كبيرة وصغيرة تخص حياة المواطنين بزعم فرض المعروف ومنع المنكر بالجبر.

في المقابل، فتح محمد بن سلمان الباب على مصراعيه أمام تغير سريع ومتسرع تجاه الطرف الآخر من تشدد السلفية الوهابية، تحت غطاء الحداثة والتنوير، وهو أمر لا يعرف عنه ابن سلمان شيئا بالطبع، لكنه يتخذ منه ستارا يداري صهيونيته وتطبيعه مع العدو الصهيوني تارة، وستارا ليخفي جرائمه في اليمن تارة أخرى، وستارا ليدلس به انتهاكاته لحقوق الإنسان في المملكة تارة ثالثة.

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الهيئة العامة للترفيه

كان من ضمن خطوات محمد بن سلمان لنقل المجتمع من تشدد الوهابية إلى الحداثة، إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

طريقة ومنهج عمل هيئة الترفيه السعودية يعتمد بشكل كبير على نقل نمط الحياة في دبي إلى المملكة، وهو ما يتضح في الاحتفالات والمناسبات التي تعلن عنها الهيئة.

مؤخرا، وعلى غرار دبي وبيروت، أعلن عن افتتاح سلسلة النوادي الليلية "وايت" فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة.

مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد أكد لبي بي سي: "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى "ملهى" بل "مقهى"".

وعتبر العديد من المغردين السعوديين أن ما تقوم به هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ، "بعيدة كل البعد عن السعودية التي كانت وستبقى محافظة على عاداتها وتقاليدها"، مؤكدين أن افتتاح هذا النوع من الأماكن "يتنافى مع الدين والأعراف وقانون الذوق العام" على حد قولهم.

وطالب عدد من المغردين "بوضع حد لهذه الهيئة وإغلاقها لأنها لا تمثل القيم السعودية".

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أول ديسكو حلال

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح سلسلة النوادي الليلية "وايت" فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، مما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

مدير شركة وايت قال إنه لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية في فرع جدة. وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 40 ألف تغريدة.

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مطالب بعودة "الأمر بالمعروف"

طالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت "تفرض الأخلاق الإسلامية وتوقف وتعتقل أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج كما تعمل ضد السحر وتكافح الابتزاز".

ولكن في 2016 أقرت السلطات السعودية تنظيما جديدا لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يحد من صلاحياتها ويمنعها من توقيف الأشخاص وملاحقتهم، كما يشترط على أعضاء الهيئة أن يكونوا "من ذوي المؤهلات العلمية، إضافة لحسن السيرة والسلوك".

وتناقل المستخدمون كلام الأمير نايف بن عبدالعزيز بحق الهيئة عندما قال: "عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

فقال فيصل: "قالها الأمير نايف الله يرحمه، وللأسف طلع الاستهداف منا وفينا عكس ما كنا نتوقع نسأل الله الثبات على دينه وأن يرحمنا برحمته".

وقالت فاطمة: "لن تعرفوا قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكونوا آباء لفتيات من أصلابكم".

وغردت مشاعل الحارثي: "أقسم بالله صايرين مقرفين بزياده، أكثر دعاء أردده ذي الفترة يا رب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرجعون، على أيامهم ما كنّا نشوف القرف ذا والتخلف الله ياخذ كل واحد يفكر يخرب السعودية تحت مسمى التطور والانفتاح ،اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".