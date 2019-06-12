"بالفيديو: احتجاجات ضد مسؤول أكبر تنظيم نقابي بالجزائر

نظم عمال ونقابيون، اليوم الأربعاء 12 يونيو ،احتجاجات بالجزائر العاصمة ضد عبد المجيد سيدي السعيد ، أمين عام أكبر تنظيم نقابي في البلاد بسبب دعمه للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة واستمراره في منصبه.

وردد المشاركون في الاحتجاج شعارات مطالبة بمحاسبة سيدي السعيد من طرف القضاء حيث هتفوا بـ "جيبوه للحراش جيبوه"، بمعني يجب أن يدخل سجن الحراش شرقي العاصمة على غرار باقي المسؤولين ورجال الأعمال الذين سجنوا فيه.

كما ردد المحتجون شعارات "سيدي السعيد ديغاج" بالفرنسية ومعناها ارحل، و"سراقين (سراق) ويقولون نقابيين".

واتهم المحتجون، سيدي السعيد أمين عام الاتحاد بسرقة أموال ضخمة للعمال والتخلي عن الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في حقبة بوتفليقة ، معتبرين أنه من السباقين لدعم الولاية الخامسة لبوتفليقة وعليه أن يرحل لأنه انخرط في مسعى يعارض توجهات الحراك الشعبي.

ومنذ مارس الماضي تتجدد الحركات الاحتجاجية المطالبة برحيل سيدي السعيد من على رأس أكبر تنظيم نقابي في الجزائر.