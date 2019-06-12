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قوى "التغيير" بالسودان تعلن استكمال بناء لجان العصيان والإضراب

منذ يوم
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قوى "التغيير" بالسودان تعلن استكمال بناء لجان العصيان والإضراب

أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، في بيان لها اليوم الاربعاء 12 يونيو ، استكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، تحقيقا لأهداف الثورة إلى حين تحقيق الدولة المدنية ، وذلك بعد يوم من إعلانها تعليق العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام، مؤكدة أنه "نجح بصورة باهرة". 

وأصدرت قوى الحرية والتغيير، جدولا ، يبدأ بعمل دعائي للجان الأحياء للدعوة إلى العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، والتعريف بالسلطة المدنية من اليوم ، على أن يشهد الخميس، وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية، واستكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام بالأحياء والمؤسسات. 

إضافة إلى حصر المتضررين من العصيان والإضراب، وتقديم العون القانوني لهم، وتسيير مواكب الأحياء الليلية في العاصمة الخرطوم والأقاليم، باسم مواكب السلطة المدنية. 

وأوضح البيان أن الجمعة المقبل، سيشهد أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة السودانية في كل مساجد العاصمة والأقاليم، وزيارة أسر الشهداء والمصابين، وتقديم التحايا والعون لهم. 

وفي الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، أودت بحياة 118 شخص ومئات الاصابات.

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