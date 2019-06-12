Responsive image

15º

13
يونيو

الخميس

26º

13
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني: نحن على علم بحادث بسفينة شحن في خليج عمان
     منذ 20 دقيقة
  • بلومبيرغ: السفينة التي شب فيها الحريق حملت بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق إلى البحر وفق بيانات أولية
     منذ 23 دقيقة
  • رويترز: برنت خام يرتفع ما يزيد عن دولارين بعد حادث شحن في خليج عمان
     منذ 24 دقيقة
  • وكالة أسوشيتدبرس: مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تحذر من حادث غير محدد في بحر عمان
     منذ 24 دقيقة
  • موقع بلومبرغ: ناقلة نفط اندلعت في النيران في بحر عمان ترسل إشارة استغاثة إلى الإمارات
     منذ 29 دقيقة
  • صافرات الانذار تدوي في نيريم بغلاف غزة
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق بتهم الفساد

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 332
حبس رئيس الوزراء الجزائري السابق بتهم الفساد

أوردت صحيفة "النهار" المحلية ، أن المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية قررت ، اليوم الأربعاء 12 يونيو ، حبس رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، وذلك بعد مثوله أمام قاضي التحقيق.

وذكر التلفزيون الجزائري، في وقت سابق، أن "أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق".

والمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المخولة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، وفقاً للتلفزيون الجزائري الحكومي.

وسبق لأويحيى الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مارس الماضي؛ بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي اعمال مقربين من السلطة، هما رهن الحبس الموقت.

وتم استجوابه لأول مرة في 30 نيسان في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers