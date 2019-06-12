الجامعة العربية لـ مولدوفا: شريكة لإسرائيل في العدوان على الفلسطينيين

قالت الجامعة العربية، مساء الأربعاء 12 يونيو ، في بيان لها ، أن "قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها في من تل أبيب إلى القدس، اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ، ويجعلها شريكة لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان، أن "هذا القرار يمثل انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالبت الجامعة العربية، حكومة مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي وعلاقاتها مع الدول العربية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، قرار مولدوفا بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

والثلاثاء، أعلن رئيس وزراء مولدوفا، بافل فليب، نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.