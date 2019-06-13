غوتيريش يندد بغياب "الدافع الأخلاقي" لإنهاء الحرب في ليبيا

ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،اليوم الأربعاء 12 يونيو ، خلال جلسة لمجلس الأمن حول "منع الصراعات والوساطة" ،بغياب "الدافع الأخلاقي" لإنهاء الحرب في ليبيا ، محذرا من مغبة "سيناريوهات استمرار دورات عدم الاستقرار والعنف والمعاناة".

جاء ذلك ، برئاسة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وماري روبنسون، رئيسة "لجنة الحكماء"، ونائبها بان كي مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

وأضاف غوتيريش: "لقد شرح ممثلي الخاص في ليبيا (غسان سلامة) أمام المجلس الخسائر الفادحة في الأرواح البشرية الناجمة عن الاشتباكات المسلحة والقتال".

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، واللواء متقاعد خلفية حفتر، قائد قوات الشرق.