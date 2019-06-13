مصريين فى الكويت: كفيلنا رمينا فى الشارع

استقبلت إدارة عمل العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أول أمس الثلاثاء شكوى جماعية من خمسة وافدين، مصريين، ضد صاحب العمل يتهموه فيها بالاخلال بالعقد المبرم بينهم، فيما يتعلق بعدد ساعات العمل والأجر الشهري.

وروى أحد العمال الخمسة تفاصيل الشكوى فى رسالة لجريدة " الشعب" قائلاً: نحن 5 مصرين شغالين فى الكويت والكفيل رمينا فى الشارع ومش عايز يعطينا البسبور ولا المستحقات نرجو توصيل صوتنا لى المسؤولين

«ويكمل قائلا : جئنا إلى الكويت للعمل في مطعم براتب شهري ١٥٠ دينار، وعدد ساعات عمل 8 ساعات، لكننا تفاجئنا بأن صاحب العمل خفض الراتب من ١٥٠ دينار إلى ١٢٠ دينار، ونعمل أكثر من ١٢ ساعة في اليوم».

وأضاف: «مشكلتنا الكبرى اننا تفاجأنا بكم هائل من الخصومات من الراتب وصلت إلى حد خصم الراتب كله، وعندما طلبنا من الكفيل أن يعطينا جوازات سفرنا لمغادرة الكويت طلب من كل عامل مبلغ يقارب ٤٠٠ دينار، لكي يسمح لنا باستلام الجواز والمغادرة، وعندما قلنا له لا نستطيع دفع هذا المبلغ طلب منا أخذ هواتف محمولة باهظة الثمن كعروض من شركات الاتصالات وتسليمها له والمغادرة من الكويت، وعدم دفع أقساط هذه الهواتف فرفضنا لأن هذا حرام». واستطرد: «لقد تقدمنا بشكوى جماعية للهيئة العامة للقوى العاملة، أملاً في أن تنصفنا الهيئة وتعيد الينا جوازات السفر، ومستحقاتنا التي لم نستلمها بسبب اخلال الكفيل بعقد العمل وعدم التزامه بالبنود الواردة فيه».