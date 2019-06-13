Responsive image

13
يونيو

الخميس

26º

13
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني: نحن على علم بحادث بسفينة شحن في خليج عمان
     منذ 20 دقيقة
  • بلومبيرغ: السفينة التي شب فيها الحريق حملت بالنفط من أبو ظبي قبل الانطلاق إلى البحر وفق بيانات أولية
     منذ 23 دقيقة
  • رويترز: برنت خام يرتفع ما يزيد عن دولارين بعد حادث شحن في خليج عمان
     منذ 24 دقيقة
  • وكالة أسوشيتدبرس: مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تحذر من حادث غير محدد في بحر عمان
     منذ 24 دقيقة
  • موقع بلومبرغ: ناقلة نفط اندلعت في النيران في بحر عمان ترسل إشارة استغاثة إلى الإمارات
     منذ 29 دقيقة
  • صافرات الانذار تدوي في نيريم بغلاف غزة
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

مصريين فى الكويت: كفيلنا رمينا فى الشارع

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 346
مصريين فى الكويت: كفيلنا رمينا فى الشارع

استقبلت إدارة عمل العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت أول أمس الثلاثاء شكوى جماعية من خمسة وافدين، مصريين، ضد صاحب العمل يتهموه فيها بالاخلال بالعقد المبرم بينهم، فيما يتعلق بعدد ساعات العمل والأجر الشهري.

وروى أحد العمال الخمسة تفاصيل الشكوى فى رسالة لجريدة " الشعب" قائلاً: نحن 5 مصرين شغالين فى الكويت والكفيل رمينا فى الشارع ومش عايز يعطينا البسبور ولا المستحقات نرجو توصيل صوتنا لى المسؤولين

«ويكمل قائلا : جئنا إلى الكويت للعمل في مطعم براتب شهري ١٥٠ دينار، وعدد ساعات عمل 8 ساعات، لكننا تفاجئنا بأن صاحب العمل خفض الراتب من ١٥٠ دينار إلى ١٢٠ دينار، ونعمل أكثر من ١٢ ساعة في اليوم».

وأضاف: «مشكلتنا الكبرى اننا تفاجأنا بكم هائل من الخصومات من الراتب وصلت إلى حد خصم الراتب كله، وعندما طلبنا من الكفيل أن يعطينا جوازات سفرنا لمغادرة الكويت طلب من كل عامل مبلغ يقارب ٤٠٠ دينار، لكي يسمح لنا باستلام الجواز والمغادرة، وعندما قلنا له لا نستطيع دفع هذا المبلغ طلب منا أخذ هواتف محمولة باهظة الثمن كعروض من شركات الاتصالات وتسليمها له والمغادرة من الكويت، وعدم دفع أقساط هذه الهواتف فرفضنا لأن هذا حرام». واستطرد: «لقد تقدمنا بشكوى جماعية للهيئة العامة للقوى العاملة، أملاً في أن تنصفنا الهيئة وتعيد الينا جوازات السفر، ومستحقاتنا التي لم نستلمها بسبب اخلال الكفيل بعقد العمل وعدم التزامه بالبنود الواردة فيه».

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers