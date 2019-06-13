Responsive image

16º

13
يونيو

الخميس

26º

13
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • صافرات الانذار تدوي في نيريم بغلاف غزة
     منذ 9 ساعة
  • مفزاك لايف:القبة الحديدية اعترضت صاروخًا أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه المجلس الإقليمي إشكول.
     منذ 9 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: نطالب بسحب المليشيات المسلحة من الخرطوم وإجراء تحقيق مستقل بشأن أعمال العنف الأخيرة
     منذ 12 ساعة
  • متحدثة باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن تختار "دونالد بوث" مبعوثا خاصا للسودان
     منذ 13 ساعة
  • وكالة الأنباء السودانية: الخارجية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على تصريحاته بشأن التطورات في السودان
     منذ 13 ساعة
  • التلفزيون الجزائري: المحكمة العليا تأمر باحتجاز وزير النقل السابق عبد الغني زعلان بشأن مزاعم فساد
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

صافرات الإنذار تدوي بمنطقة أشكول في غلاف غزة

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 59
صافرات الإنذار تدوي بمنطقة أشكول في غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في سماء المنطقة.

جاء ذلك حسب إفادة  وسائل إعلام صهيونية نقلاً عن مصادر بجيش الاحتلال، أشاروا إلى أن صافرات الإنذار انطلقت بسبب انطلاق صاروخ من قطاع غزة تم التصدي له بواسطة "القبة الحديدية".

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال يوم أمس الأربعاء، فرض طوق بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ومنع الصيادين من الخروج إلى البحر.

وفي نفس السياق أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، استهداف نفق تابع لحماس جنوب قطاع غزة، كما شنت غارة على منطقة زراعية جنوب رفح دون وقوع إصابات "حسب ما نشره جيش الاحتلال على حسابه بتويتر".

يُجدر الإشارة إلى أن غارات الصهاينة جاءت بحجة الرد على إطلاق صروخ من غزة تجاه منطقة أشكول بغلاف غزة، في الوقت الذي لم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ حتى الآن.

 

 

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers