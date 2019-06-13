صافرات الإنذار تدوي بمنطقة أشكول في غلاف غزة

دوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في سماء المنطقة.

جاء ذلك حسب إفادة وسائل إعلام صهيونية نقلاً عن مصادر بجيش الاحتلال، أشاروا إلى أن صافرات الإنذار انطلقت بسبب انطلاق صاروخ من قطاع غزة تم التصدي له بواسطة "القبة الحديدية".

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال يوم أمس الأربعاء، فرض طوق بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ومنع الصيادين من الخروج إلى البحر.

وفي نفس السياق أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس، استهداف نفق تابع لحماس جنوب قطاع غزة، كما شنت غارة على منطقة زراعية جنوب رفح دون وقوع إصابات "حسب ما نشره جيش الاحتلال على حسابه بتويتر".

يُجدر الإشارة إلى أن غارات الصهاينة جاءت بحجة الرد على إطلاق صروخ من غزة تجاه منطقة أشكول بغلاف غزة، في الوقت الذي لم تُعلن أي جهة مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ حتى الآن.