الحرية والتغيير تدعو لانتقال الحكم إلى سلطة مدنية فورًا

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، إلى ضرورة انتقال الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية فورا.

جاء ذلك في بيان صادر عن تحالف المعارضة مساء أمس الاربعاء عقب اجتماعها مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية والمبعوث الأميركي الخاص للسودان.

وحسب البيان الصادر عن قوى التغيير، فإنها تُرحب بالمبادرة الإثيوبية التي طرحها رئيس الوزراء "آبي أحمد" للوساطة وما توصلت إليه حتى الآن ودعم كافة جهودها، مؤكدا ضرورة سحب القوات العسكرية من المناطق السكنية في المدن والقرى فورا واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن.

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، وضرورة رفع الحظر عن خدمات الإنترنت بالبلاد وكفالة الحريات الإعلامية.

يُجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد أعلنت أمس الأربعاء، تعيين الدبلوماسي السابق "دونالد بوث" مبعوثًا خاص للسودان، وبدأ في التحرك يوم أمس لزيارة الخرطوم للعمل على حل الأزمة السودانية، بالتزامن مع زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا "تيبور ناغي" إبى العاصمة السودانية، لتشجيع قادة المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.