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وسائل إعلام إيرانية تُشير إلى استهداف ناقلتي نفط بـ"خليج عمان"

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 538
وسائل إعلام إيرانية تُشير إلى استهداف ناقلتي نفط بـ"خليج عمان"

وقع انفجاريين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، حسب إفادة وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية.

كما نقلت الوكالة تحذير مجموعة بريطانية للسلامة البحرية اليوم الخميس من وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، داعية إلى توخي الحذر الشديد، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وحسب الوكالة فإن المجموعة البريطانية كانت قد أعلنت حالة التأهب في وقت مبكر من اليوم، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، واكتفت بالقول إنها تحقق في الحادث.

وفي نفس السياق أشارت وسائل إعلام إيرانية ولبنانية، إلى أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في بحر عمان، وقالت إن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط.

يُجدر الإشارة إلى أن أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي، حيث قدمت الإمارات والسعودية والنرويج وثيقة إلى الأمم المتحدة مؤخرا قالت فيها إن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها على السفن غواصون كانوا في زوارق سريعة، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.

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