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بيروت تُنظم مؤتمر موازٍ لورشة البحرين

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 361
بيروت تُنظم مؤتمر موازٍ لورشة البحرين

أعلنت الجبهة الشعبية في سوريا عن تنظيم مؤتمر شعبي موازٍ لورشة البحرين يُعقد في بيروت، بالتزامن مع عقد الورشة المقرر لها الشهر الحالي بدعوة من الولايات المتحدة

جاء ذلك حسب ما أعلنه القيادي بالجبهة الشعبية "ماهر الطاهر"، في كلمته للإذاعة الرسمية، حيث أشار إلى أن المؤتمر سيكون بحضور فصائل منظمة التحرير وكافة القوى السياسية وشخصيات عربية،  للتأكيد على الموقف الفلسطيني والعربي الرافض لأي رشوة اقتصادية مقابل بيع الحقوق الفلسطينية.

وطالب الطاهر في كلمته إلى ضرورة التحرك الشعبي على الأرض في الوطن والشتات لإفشال صفقة القرن والورشة، مؤكدًا على أنه  لا يوجد قوة في العالم تفرض علينا شيئا نرفضه.

وفي سياق متصل وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "عزام الأحمد" إلى بيروت للتحضير للمؤتمر الذي يعقد بالتوازي والتزامن مع ورشة البحرين، وأكد الأحمد لـ"صوت فلسطين" على مواصلة كافة الجهود مع الأشقاء العرب واستمرار الحراك الشعبي والدبلوماسي لرفض صفقة القرن.
كما أشار عضو فتح إلى أن ورشة البحرين لا قيمة لها ولن يترتب عليها أي اثر سياسي وانه في حال عقدها سيتم العمل على إفشال كل مخرجاتها.
 وأعرب الأحمد عن أمله بان تكون المشاركة رمزية دون مستوى مخوّل، مرجحا أن واشنطن أجبرتهم على المشاركة بسبب طبيعة العلاقات السياسية فيما بينهم.

واختتم عضو اللجنة المركزية في فتح تصريحاته قائلاً: الدول الثلاث أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها لـ"صفقة القرن" إلا أن مشاركتها في ورشة البحرين لا مبرر له.

 

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