المرزوقي: حكام العرب تؤمن حُكمها بالتطبيع مع الاحتلال

أكد "المنصف المرزوقي" الرئيس التونسي السابق، على أن الهدف الأساسي من توجه الحكام العرب لتطبيع العلاقات مع الاحتلال هو تأمين بقائهم في الحكم.

جاء ذلك في كلمة مسجلة أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "العرب وقضايا التطبيع" الذي عقد في مدينة غزة، لمواجهة عمليات التطبيع الذي تمارسه عدد من الدول العربية مع الكيان الصهيوني.

وقال المرزوقي في كلمته: إسرائيل تطبّع علاقاتها مع حكامٍ مغتصبي سلطة وهم لا يمثلون شعوبهم التي ترفض القهر والاستبداد وفرض الإرادة، واتجاه هؤلاء الحكام نحو إقامة العلاقات مع الاحتلال هدفه الأساسي تأمين بقائهم في الحكم، مُشيرًا إلى أن مثل تلك العلاقات لا تستند إلى القوانين الطبيعية، ولا تحترم كرامة الإنسان ولا خصوصيته ولا قوانين التاريخ، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني ورؤيته لحل الصراع مع الاحتلال.

واختتم الرئيس التونسي السابق تصريحاته في هذا السياق، مُشيرًا إلى أن قضية التطبيع طُرحت عندما كانوا بصدد كتابة الدستور التونسي في المجلس التأسيسي ما بين 2011-2013، وكان هناك من يريد أن يضع تجريم التطبيع ضمن الدستور التونسي، ما يؤكد رفض الشعب التونسي المطلق لهذا الفعل.