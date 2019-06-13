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الاحتلال يمنع دخول الأموال القطرية إلى غزة

منذ 41 دقيقة
عدد القراءات: 118
الاحتلال يمنع دخول الأموال القطرية إلى غزة

تلقى المبعوث القطري السفير "محمد العمادي" يوم أمس الأربعاء، رسالة رسمية من الاحتلال الصهيوني تُطالبه بعدم الحضور إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة لتوزيع الأموال التي تتبرع بها قطر إلى سكان القطاع.

جاء ذلك حسب إفادة موقع "مفزاك لايف" العبري، الذي أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لمنع إدخال الأموال القطرية، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال كانت قد اتخذ سلسلة إجراءات بسبب إطلاق المقاومة بالونات حارقة تجاه غلاف غزة، ومن ضمن تلك الإجراءات  فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر.

 

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