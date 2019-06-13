داعية سعودي يصف بن زايد وبن سلمان بـ"شيطان العرب وتلميذه"

دعا الشيخ السعودي "سعيد بن ناصر الغامدي"، إلى علماء ومشاهير السودان، إلى ضرورة عدم تصديق شيطان العرب وتلميذه، في إشارة إلى "محمد بن زايد وبن سلمان".

جاء ذلك في تغريدة كتبها الداعية السعودي على حسابه بتويتر، تعليقًا على المجازر التي ارتكبتها قوات المجلس العسكري الانتقالي، حيث قال: نداء أخوي لعلماء السودان ودعاته ومشاهير خطبائه وزعماء جماعاته وطرقه: الدماء شأنها عظيم عند الله، والسكوت عن قتل المعتصمين لا يليق بمقام الأمانة التي في رقابكم.

وأضاف الغامدي قائلاً: أخشى أن تصدقوا وعود من صافحوا "شيطان العرب وتلميذه" وطعموا مالهم الممحوق! وشعبكم الذي قتل له حق عليكم، فلا عميت لكم بصيرة.

يُجدر الإشارة إلى تقارير صحفية أكدت دعم السعودية والإمارات للمجلس العسكري السوداني، لإجهاض الثورة السودانية كما فعلوا في مصر بالانقلاب على شرعية الشعب، كما أظهرت لقطات ومقاطع فيديو عربات ومدرعات إماراتية خلال فض اعتصام الخرطوم الذي راح ضحيته أكثر من 110 شهيد.