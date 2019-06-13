Responsive image

25º

13
يونيو

الخميس

26º

13
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • المتحدث باسم الأمين العام: الأمم المتحدة لا تملك أي تفويض للتحقيق في حوادث السفن في مياه الخليج
     منذ 2 ساعة
  • المؤسسة الليبية للنفط: مجموعة من حوالي ثمانين عسكريا بقيادة اللواء عبدالله نور الدين الهمالي استولت على مبنى بميناء راس لانوف منذ الخامس من يونيو الجاري.
     منذ 6 ساعة
  • الخارجية الفرنسية تدعو إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم ناقلتي النفط.
     منذ 6 ساعة
  • CNN: مدمرة أمريكية قريبة من الهجوم أرسلت زورقا لإنقاذ الطاقم من الناقلة كوكوكا.
     منذ 6 ساعة
  • الأناضول عن وزارة الدفاع التركية: الوزيران اتفقا على عقد لقاء خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو المقبل في بروكسل .
     منذ 6 ساعة
  • الأناضول: وزير الدفاع التركي يبلغ نظيره الأمريكي هاتفيا بانزعاج أنقرة من أسلوب رسالته الذي لا يتوافق مع روح التحالف.
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

المغرب.. رئيس الحكومة ينفي مُشاركة بلاده بـ"مؤتمر البحرين"

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 308
المغرب.. رئيس الحكومة ينفي مُشاركة بلاده بـ"مؤتمر البحرين"

نفى رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني"، علمه بمشاركة بلاده في الورشة الاقتصادية المقرر عقدها في البحرين.

جاء ذلك في  تصريحات للمسئول المغربي خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء بالرباط، على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث قال: عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع.

يأتي ذلك بعد أن  أعلن مسئول أمريكي أن كلا من مصر والمغرب والأردن أبلغت البيت الأبيض بنيتهم المشاركة في ما يعرف بورشة البحرين التي دعت لعقدها الإدارة الأمريكية في المنامة أواخر الشهر الجاري لإطلاق الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط.

يُجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الدول العربية الرافضة لصفقة القرن من أجل المشاركة في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من يونيو الجاري، وتُعتبر تلك الورشة هي الخطوة الأولى لتنفيذ صفقة القرن.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers