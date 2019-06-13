المغرب.. رئيس الحكومة ينفي مُشاركة بلاده بـ"مؤتمر البحرين"

نفى رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني"، علمه بمشاركة بلاده في الورشة الاقتصادية المقرر عقدها في البحرين.

جاء ذلك في تصريحات للمسئول المغربي خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء بالرباط، على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث قال: عدت من جنيف أمس ليلا ولا علم لي بالموضوع.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مسئول أمريكي أن كلا من مصر والمغرب والأردن أبلغت البيت الأبيض بنيتهم المشاركة في ما يعرف بورشة البحرين التي دعت لعقدها الإدارة الأمريكية في المنامة أواخر الشهر الجاري لإطلاق الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط.

يُجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الدول العربية الرافضة لصفقة القرن من أجل المشاركة في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، يومي 25 و26 من يونيو الجاري، وتُعتبر تلك الورشة هي الخطوة الأولى لتنفيذ صفقة القرن.