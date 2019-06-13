البالونات الحارقة تسبب حالة هلوسة للاحتلال

نقل موقع "0404" العبري عن ، رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنات أشكول، غادي ياركوني، اليوم الخميس 13 يونيو ، قوله "إننا نعيش في طقوس من الهلوسة منذ سنة ونصف، بسبب البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة".

وأضاف "في غزة، يطلقون البالونات الحارقة التي تسبب الحرائق، ثم يفرض الاحتلال عقوبات، ثم يطلقون الصواريخ، ثم نجد أنفسنا في جولة تصعيد عنيفة مدتها 48 ساعة".

وتتواصل عمليات إطلاق عشرات البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف ما أدى لإشعال حرائق واسعة التهمت آلاف الدونمات والأراضي الزراعية التابعة للمستوطنين ردا علي همجيه الاحتلال الصهيوني وفرضة حصارا علي الفلسطينيين.