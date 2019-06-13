حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية لمواجهة الاستيطان بالضفة

دعا لقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني في تصريح صحفي، اليوم الخميس 13 يونيو ، إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة المحتلة، مؤكدا أننا اليوم أمام موقف مصيري، لم تعد الإدانات والاستنكارات تجدي نفعا أمام سياسة الأمر الواقع التي تفرضها حكومة الاحتلال على الأرض.

وقال أن وقف المشروع الاستيطاني في الضفة ومواجهته بالوسائل كافة يجب أن يكون أولوية فصائلية وشعبية، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني الذي بقي لسنوات يواجه الجدار الفاصل في نعلين وبلعين، وما زال يواجه في الخان الأحمر والمغير وراس كركر وكفر قدوم وغيرها من المناطق، قادر على التصدي للمشروع الاستيطاني عبر حراكات شعبية فاعلة، والاعتصام فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، وبناء الخيم لتعزيز الصمود فوق تلك الأراضي.

وأضاف إن مواصلة الاحتلال لسياسة مصادرة الأراضي وتكثيف عمليات البناء وتوسيع المستوطنات، يتطلب موقفا فلسطينيا، شعبيا ورسميا، لوقف استباحة الأراضي الفلسطينية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتي شملت مصادرة آلاف الدونمات شمال رام الله، والإعلان عن مخططات استيطانية جديدة جنوب نابلس، وفي محافظة سلفيت، والقدس المحتلة.