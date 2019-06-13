Responsive image

21º

13
يونيو

الخميس

26º

13
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • المؤسسة الليبية للنفط: مجموعة من حوالي ثمانين عسكريا بقيادة اللواء عبدالله نور الدين الهمالي استولت على مبنى بميناء راس لانوف منذ الخامس من يونيو الجاري.
     منذ 2 ساعة
  • الخارجية الفرنسية تدعو إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم ناقلتي النفط.
     منذ 2 ساعة
  • CNN: مدمرة أمريكية قريبة من الهجوم أرسلت زورقا لإنقاذ الطاقم من الناقلة كوكوكا.
     منذ 2 ساعة
  • الأناضول عن وزارة الدفاع التركية: الوزيران اتفقا على عقد لقاء خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو المقبل في بروكسل .
     منذ 2 ساعة
  • الأناضول: وزير الدفاع التركي يبلغ نظيره الأمريكي هاتفيا بانزعاج أنقرة من أسلوب رسالته الذي لا يتوافق مع روح التحالف.
     منذ 2 ساعة
  • الرابطة الدولية للملاك المستقلين لناقلات البترول: تنامي المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مصيق هرمز بعد هجمات اليوم.
     منذ 2 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية لمواجهة الاستيطان بالضفة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 126
حماس تدعو لإطلاق مبادرة وطنية لمواجهة الاستيطان بالضفة

 دعا لقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني في تصريح صحفي، اليوم الخميس 13 يونيو ، إلى إطلاق مبادرة وطنية شاملة لمواجهة سياسة الاحتلال ومحاولته ضم الضفة المحتلة، مؤكدا أننا اليوم أمام موقف مصيري، لم تعد الإدانات والاستنكارات تجدي نفعا أمام سياسة الأمر الواقع التي تفرضها حكومة الاحتلال على الأرض.

وقال أن وقف المشروع الاستيطاني في الضفة ومواجهته بالوسائل كافة يجب أن يكون أولوية فصائلية وشعبية، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني الذي بقي لسنوات يواجه الجدار الفاصل في نعلين وبلعين، وما زال يواجه في الخان الأحمر والمغير وراس كركر وكفر قدوم وغيرها من المناطق، قادر على التصدي للمشروع الاستيطاني عبر حراكات شعبية فاعلة، والاعتصام فوق الأراضي المهددة بالمصادرة، وبناء الخيم لتعزيز الصمود فوق تلك الأراضي.
وأضاف إن مواصلة الاحتلال لسياسة مصادرة الأراضي وتكثيف عمليات البناء وتوسيع المستوطنات، يتطلب موقفا فلسطينيا، شعبيا ورسميا، لوقف استباحة الأراضي الفلسطينية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتي شملت مصادرة آلاف الدونمات شمال رام الله، والإعلان عن مخططات استيطانية جديدة جنوب نابلس، وفي محافظة سلفيت، والقدس المحتلة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers