تجدد المواجهات بين قوات "الوفاق" وحفتر جنوبي طرابلس

تجددت المواجهات المسلحة، صباح الخميس 13 يونيو ، بين قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، بأن قواتهم "دمرت دبابة وتتقدم في محوري المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات حفتر"، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهدها محور طريق المطار ومنطقة الخلة جنوبي طرابلس مواجهات هي الأعنف وسماع أصوات انفجارات قوية في أحياء متفرقة من العاصمة. بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح المراسل أن طرابلس شهدت في ساعة متأخرة الأربعاء ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات "الوفاق" في منطقتي "مشروع الموز" و"عين زارة" جنوبي العاصمة.



وتشهد طرابلس منذ 4 أبريل الماضي، معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.