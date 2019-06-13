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45 أسيرا فلسطينيا يقررون بدء إضراب عن الطعام الأحد

منذ 30 دقيقة
عدد القراءات: 114
45 أسيرا فلسطينيا يقررون بدء إضراب عن الطعام الأحد

 أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس 13 يونيو ، في بيان له ، إن 45 أسيرا فلسطينيا في سجن "عسقلان" قرروا بدء إضراب مفتوح عن الطعام، الأحد القادم ، وذلك بعد فشل جلسة حوار بين ممثلي المعتقلين وإدارة السجن، ورفض الأخيرة تحقيق مطالبهم.

وقال أن إدارة السجن هددت المعتقلين باتخاذ إجراءات ضدهم في الفترات المقبلة.

وأوضح النادي، أن معتقلي "عسقلان" أعلنوا توجههم نحو خطوة الإضراب، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقل بحقهم.
ويطالب المعتقلون الذين وصلع عددهم  في 2019، حوالي 5700 أسير ، بوقف اقتحامات الغرف، وإلغاء العقوبات المفروضة عليهم، وعلاج المرضى، وإجراء العمليات اللازمة لعدد منهم، وتركيب أجهزة تبريد، إضافة إلى عدد من المطالب الحياتية.

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