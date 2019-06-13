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محتجون يمنيون يطالبون بافتتاح مطار "الريان"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 201
محتجون يمنيون يطالبون بافتتاح مطار "الريان"

نظم عشرات من أبناء محافظة حضرموت، اليوم الخميس 13 يونيو ، وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح مطار الريان الدولي، شرق عاصمة المحافظة "المكلا"، جنوب شرقي اليمن ، والذي  تتخذ الإمارات، الشريك الفاعل في التحالف العربي، من مطار الريان مقرا وقاعدة عسكرية لها . رافعيين  لافتات باللغتين العربية والإنجليزية، كتب على بعضها "إغلاق مطار الريان، استمرار لقطع شريان الحياة"، و"إلى من يهمه الأمر: افتحوا مطار الريان"، بحسب بعض المشاركين بالوقفة.


وقال المحتجون:" أن إغلاق المطار سبب متاعب جمة، خاصة للمرضى وكبار السن، فضلا عن صعوبة نقل البضائع والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي أرهق المواطنين والتجار على حدٍ سواء ، حيث يضطر المسافرون حاليا، إلى قطع أكثر من 360 كيلومترا برا، للوصول إلى مدينة سيئون، لحجز تذكرة في "شركة طيران اليمنية".حسبما نقلت الاناضول.


وترفض الإمارات إعادة فتح المطتار أمام حركة الطيران لدواعٍ أمنية، رغم بسط قوات ما يسمى "النخبة الحضرمية" التابعة لها، سيطرتها المطلقة على كل مدن وقرى ساحل حضرموت.

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