"النفط" الليبية قلقة إزاء تخصيص ميناء شرقي البلاد للاستخدام العسكري

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، في بيان لها اليوم الخميس 13 يونيو ، عن قلقها البالغ إزاء الوجود العسكري المتزايد بميناء راس لانوف النفطي (شرق)، واحتمال تحوله إلى هدف عسكري. مشيره إلي أن مجموعة مكونة من نحو 80 عسكريًا (تابعا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، بقيادة اللواء عبد الله نور الدين الهمالي قامت بدخول الميناء، في 5 يونيوالجاري، والاستيلاء على أحد المباني، وتخصيصه للاستخدام العسكري.

وحذرت المؤسسة (رسمية)،من أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى إجبار المؤسسة على سحب موظفيها حرصًا على سلامتهم.

وقالت أن"لك القوات حاولت تزويد سفينة حربية بالوقود، وقامت بالاستحواذ على وجبات الطعام المخصصة للموظفين، والاستيلاء على 31 مسكنًا".

وأوضح مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، إن المؤسسة تعمل لصالح كافّة الليبيين، ولن تقبل أبدًا بوضع يسيء فيه أحد أطراف الصراع القائم استخدام مرافقها.

وأضاف صنع الله أن وجود قوات داخل منشآتنا يشكل خطراً محدقا على الموظفين، وقد يجعل الميناء هدفًا عسكريا محتملًا، مما يهدّد بتدمير البنية التحتية النفطية وخلق أزمة اقتصادية.