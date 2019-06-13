Responsive image

24º

13
يونيو

الخميس

26º

13
يونيو

الخميس

 خبر عاجل
  • المتحدث باسم الأمين العام: الأمم المتحدة لا تملك أي تفويض للتحقيق في حوادث السفن في مياه الخليج
     منذ 2 ساعة
  • المؤسسة الليبية للنفط: مجموعة من حوالي ثمانين عسكريا بقيادة اللواء عبدالله نور الدين الهمالي استولت على مبنى بميناء راس لانوف منذ الخامس من يونيو الجاري.
     منذ 6 ساعة
  • الخارجية الفرنسية تدعو إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم ناقلتي النفط.
     منذ 6 ساعة
  • CNN: مدمرة أمريكية قريبة من الهجوم أرسلت زورقا لإنقاذ الطاقم من الناقلة كوكوكا.
     منذ 6 ساعة
  • الأناضول عن وزارة الدفاع التركية: الوزيران اتفقا على عقد لقاء خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو المقبل في بروكسل .
     منذ 6 ساعة
  • الأناضول: وزير الدفاع التركي يبلغ نظيره الأمريكي هاتفيا بانزعاج أنقرة من أسلوب رسالته الذي لا يتوافق مع روح التحالف.
     منذ 6 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:54 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

وفاة طفلة وتسمم 198 آخرين في فرح بأسيوط بسبب "ترمس" ملوث

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 82
وفاة طفلة وتسمم 198 آخرين في فرح بأسيوط بسبب "ترمس" ملوث

توفيت طفلة وأصيب  198 مواطنًا بالتسمم؛ نتيجة تناول وجبة ترمس فاسدة ، خلال عُرسٌ في قرية "سرقنا" التابعة لمركز "ديروط" بمحافظة أسيوط .

وأظهرت التحريات أن والد العريس عندما كان يستعد لزفاف نجله، قام بإعداد كميات كبيرة من «الترمس»؛ لتقديمها إلى المدعوين في حفل الزفاف، وقام بغسلها بمياه ملوثة جاء بها من إحدى الترع الفرعية الصغيرة المتواجدة في قرية "سرقنا" ،  مما أدى إلى وفاة الطفلة "رؤى" (3 سنوات) متأثرةً بإصابتها وإصابة المدعوين خلال الفرح.

واستقبلت مستشفى «ديروط المركزي» 198 مواطناً معظمهم من الأطفال، عليهم أعراض الغثيان والقيء والإسهال؛ نتيجة التسمم بالترمس. 
وتماثل بعض المصابين للشفاء، بينما ظلَّ الباقي تحت الملاحظة في المستشفى.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers