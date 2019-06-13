وفاة طفلة وتسمم 198 آخرين في فرح بأسيوط بسبب "ترمس" ملوث

توفيت طفلة وأصيب 198 مواطنًا بالتسمم؛ نتيجة تناول وجبة ترمس فاسدة ، خلال عُرسٌ في قرية "سرقنا" التابعة لمركز "ديروط" بمحافظة أسيوط .

وأظهرت التحريات أن والد العريس عندما كان يستعد لزفاف نجله، قام بإعداد كميات كبيرة من «الترمس»؛ لتقديمها إلى المدعوين في حفل الزفاف، وقام بغسلها بمياه ملوثة جاء بها من إحدى الترع الفرعية الصغيرة المتواجدة في قرية "سرقنا" ، مما أدى إلى وفاة الطفلة "رؤى" (3 سنوات) متأثرةً بإصابتها وإصابة المدعوين خلال الفرح.

واستقبلت مستشفى «ديروط المركزي» 198 مواطناً معظمهم من الأطفال، عليهم أعراض الغثيان والقيء والإسهال؛ نتيجة التسمم بالترمس.

وتماثل بعض المصابين للشفاء، بينما ظلَّ الباقي تحت الملاحظة في المستشفى.