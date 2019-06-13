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"فيديو" يظهر اللحظة الأولى لقصف مطار أبها السعودي

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 384
"فيديو" يظهر اللحظة الأولى لقصف مطار أبها السعودي

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لسقوط صاروخ كروز داخل مطار أبها السعودي، أمس الأربعاء ، والأضرار الكبيرة التي خلفها.

وتكشف كاميرا مراقبة مثبتة بالمطار وجود امرأة منقبة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ، والحالة الطبيعية في المطار قبل الحدث، وصولاً للحظة إصابة الصاروخ لأرض المطار، وتسببه في اشتعال النيران.


وكانت وسائل إعلام رسمية سعودية نشرت، أمس الأربعاء، صوراً قالت إنها للأضرار التي لحقت بمطار أبها، عقب قصفه من قبل الحوثي في اليمن.


وأعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة بصاروخ كروز، وقالت إنه "أصاب الهدف بدقة".

وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد نحو شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه.

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