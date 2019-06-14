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إستهداف مطار "ابها" السعودي مرة اخرى فجر اليوم

منذ 39 دقيقة
عدد القراءات: 90
إستهداف مطار "ابها" السعودي مرة اخرى فجر اليوم

 نفذ سلاح الجو المسير باللجان الشعبية التابعة لالصار الله ( الحوثيين ) عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار أبها السعودي.

واكد مصدر في سلاح الجو المسير انه توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف 2K.

وزعم التحالف السعودي ان الدفاع الجوي السعودي تعترض وتسقط خمس طائرات مسيرة.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قد تعهد بالرد بصرامة على هجوم صاروخي شنه القوات اليمنية على نفس المطار الواقع بجنوب المملكة يوم الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي على مطار ابها الفجر الاربعاء الماضي، الذي اسفر عن اصابة 26 شخصا حسب ما افادت وسائل الاعلام السعودي.

 

وأطلقت القوة الصاروخية اليمنية فجر الاربعاء الماضي صاروخا من نوع كروز على مطار أبها السعودي في عسير. واكد مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.

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