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استعدادات واسعة للمشاركة في "جمعة لا لضم الضفة"

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 106
استعدادات واسعة للمشاركة في "جمعة لا لضم الضفة"

تجمع أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.  

 وأكدت الهيئة علي مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة ، وحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

والتأكيد على تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت الهيئة إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة.

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