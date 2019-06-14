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"فلسطينيي الخارج" يحذر من "صفقة القرن" وورشة المنامة ويدعو الى مواجهتها

منذ 14 دقيقة
عدد القراءات: 56
"فلسطينيي الخارج" يحذر من "صفقة القرن" وورشة المنامة ويدعو الى مواجهتها

دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الجمعة 14 يونيو ، في إسطنبول، خلال مؤتمرًا صحفيًا بعنوان " فلسطينيو الخارج وتحديات صفقة القرن"، إلى مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها "صفقة القرن" ، مجددا مطالبته بـ "إلغاء ما يسمّى "ورشة المنامة" التي تسوق لمشروع إدارة ترامب بما تحمله من مزايا شكلية مزيّفة، ورفض التجاوب معها بأي مستوى من المستويات، وإعلان الرفض القاطع لهذا المسار الذي لا يخدم سوى الاحتلال الصهيوني واستعلائه في المنطقة".

وطالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بضرورة "تصدير موقف عربي موحد يتناسب مع الضغوط المتصاعدة على شعبنا الفلسطيني والعواصم العربية لتمرير كل المخططات والمسميات الزائفة "صفقة القرن" "السلام الاقتصادي"، الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

كما دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى "إطلاق موجة تضامنية عربية وإسلامية ودولية مدعومة من أحرار العالم مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه محاولات الاستفراد به والضغط عليه وابتزازه بهدف تصفية قضيته".

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