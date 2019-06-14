الخارجية التركية: حفتر وداعموه يحاولون فرض الأمر الواقع في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة 14 يونيو ، إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميها الإقليميين وبعض حلفائها في الدول الغربية تحاول فرض الأمر الواقع في ليبيا.

ونقلت الاناضول عن أوغلو ، قوله أن "حكومة الوفاق الوطني الليبية، حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة".

وأضاف تشاووش أوغلو "أن حفتر يريد السيطرة على ليبيا بدعم من بعض الدول المجاورة؛ لذا هو (حفتر) أطلق هذا الهجوم من أجل منع إقامة مؤتمر يرمي إلى توحيد البلاد".

وتابع "كانوا يهدفون إلى السيطرة على طرابلس في مدة قصيرة بدعم من تلك الدول، والهيمنة على ليبيا برمتها، ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع".