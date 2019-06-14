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رضوان: نحذر الاحتلال من المراوغة والتهرب في تنفيذ تفاهمات

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 121
رضوان: نحذر الاحتلال من المراوغة والتهرب في تنفيذ تفاهمات

حذر إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الجمعة 14 يونيو ،في كلمة له خلال فعاليات جمعة "لا لضم الضفة" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق غزة ، الاحتلال الصهيوني من المراوغة والتهرب في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة .

وقال رضوان " نوجه التحية لأبناء شعبنا الذين خرجوا بالآلاف في جمعة (لا لضم الضفة) يؤكدون على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية."

واعتبر أن تصريحات السفير الأمريكي المستوطن الصهيوني فريدمان الذي دعا الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال وتشجيعاً للعدوان على شعبنا الفلسطيني."
ودعا إلى مقاطعة ورشة البحرين التي تعتبر "فصلاً من فصول صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية."
لوأكد أن التطبيع مع الاحتلال جريمة وطعنة غادرة لتضحيات وشهداء أبناء شعبنا والاحتلال هو العدو الأوحد لأمتنا."

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