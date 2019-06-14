تضامناً مع "السودان".. مواقع التواصل الاجتماعي تصطبغ باللون الأزرق

طغى اللون الأزرق على حسابات التواصل الاجتماعي من "إنستجرام" إلى "تويتر" و"فيسبوك"، تضامنا مع الحملات الإلكترونية العالمية الداعمة لثورة الشعب "السوداني" بعد وفاة أكثر من 120 محتجّ من جرّاء العنف المفرط ضدّهم من المجلس العسكري وقطع الإنترنت.

واختار رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللون الأزرق تكريما الناشط السوداني "محمد مطر"، أحد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة، والذي كان يُحبّ اللون الأزرق، فكانت صورة حسابه على "إنستجرام".

وينشر الناشطون صوراً زرقاء، ويبدّلون صور حساباتهم إلى الأزرق، ما أدّى إلى انتشار وسم "#blueforsudan" على الشبكات.

كما أطلق الناشطون وسم "#Internet_Blackout_In_Sudan" والذي انتشرت عليه تغريدات داعية إلى إعادة الإنترنت إلى البلاد.

وانتشرت وسوم أخرى، في محاولة ناشطين من حول العالم جمع الدعم للسودانيين لوقف الانتهاكات بحقّهم أولاً، وتحقيق مطالبهم ثانياً، بينها "#SudanMassacre" و"#SudanUprising" و"#IAmTheSudanRevolution".