Responsive image

27º

14
يونيو

الجمعة

26º

14
يونيو

الجمعة

 خبر عاجل
  • مندوب السودان: رئيس المجلس العسكري قرر سحب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المواقع التي استلمها من قوات الأمم المتحدة بدارفور
     منذ 3 ساعة
  • مندوب السودان في مجلس الأمن: نرفض بقاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور ونطالب بخروجها من الإقليم
     منذ 4 ساعة
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر تعرب عن ارتياحها لرفض محكمة العدل الدولية طلب الإمارات سحب شكوى قطر أمام لجنة مكافحة التمييز
     منذ 6 ساعة
  • الحية: صفقة القرن وورشة البحرين ولدت ميتة ولن تجد طريقا لتطبيقها.
     منذ 6 ساعة
  • عشرات المسعفين يشاركون في مسيرة على حدود غزة مع أراضينا المحتلة؛ تنديدا باستهداف الاحتلال للمواطنين وطواقم الإسعاف.
     منذ 6 ساعة
  • قوى الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:01 مساءاً


العشاء

8:31 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

تضامناً مع "السودان".. مواقع التواصل الاجتماعي تصطبغ باللون الأزرق

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 259
تضامناً مع "السودان".. مواقع التواصل الاجتماعي تصطبغ باللون الأزرق

طغى اللون الأزرق على حسابات التواصل الاجتماعي من "إنستجرام" إلى "تويتر" و"فيسبوك"، تضامنا مع الحملات الإلكترونية العالمية الداعمة لثورة الشعب "السوداني" بعد وفاة أكثر من  120 محتجّ من جرّاء العنف المفرط ضدّهم من المجلس العسكري وقطع الإنترنت.

واختار رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللون الأزرق تكريما الناشط السوداني "محمد مطر"، أحد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة، والذي كان يُحبّ اللون الأزرق، فكانت صورة حسابه على "إنستجرام".

وينشر الناشطون صوراً زرقاء، ويبدّلون صور حساباتهم إلى الأزرق، ما أدّى إلى انتشار وسم "#blueforsudan" على الشبكات.

كما أطلق الناشطون وسم "#Internet_Blackout_In_Sudan" والذي انتشرت عليه تغريدات داعية إلى إعادة الإنترنت إلى البلاد.

وانتشرت وسوم أخرى، في محاولة ناشطين من حول العالم جمع الدعم للسودانيين لوقف الانتهاكات بحقّهم أولاً، وتحقيق مطالبهم ثانياً، بينها "#SudanMassacre" و"#SudanUprising" و"#IAmTheSudanRevolution".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers