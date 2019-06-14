Responsive image

26º

15
يونيو

السبت

26º

15
يونيو

السبت

 خبر عاجل
  • مندوب السودان: رئيس المجلس العسكري قرر سحب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المواقع التي استلمها من قوات الأمم المتحدة بدارفور
     منذ 5 ساعة
  • مندوب السودان في مجلس الأمن: نرفض بقاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور ونطالب بخروجها من الإقليم
     منذ 5 ساعة
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر تعرب عن ارتياحها لرفض محكمة العدل الدولية طلب الإمارات سحب شكوى قطر أمام لجنة مكافحة التمييز
     منذ 7 ساعة
  • الحية: صفقة القرن وورشة البحرين ولدت ميتة ولن تجد طريقا لتطبيقها.
     منذ 7 ساعة
  • عشرات المسعفين يشاركون في مسيرة على حدود غزة مع أراضينا المحتلة؛ تنديدا باستهداف الاحتلال للمواطنين وطواقم الإسعاف.
     منذ 8 ساعة
  • قوى الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:02 مساءاً


العشاء

8:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين في الجمعة الـ 61 لمسيرات العودة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 115
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين في الجمعة الـ 61 لمسيرات العودة

قالت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الجمعة 14 يونيو ،إن 100 فلسطينيي اصيبوا بجراح مختلفة من قبل الاحتلال خلال الجمعة الـ61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، من بينهم ثلاثة اصيبوا بالرصاص الحي، فيما اصيبت  مسعفة بقنبلة غاز مباشرة في القدم، وأخرى بالرصاص المطاطي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وأفادت وسائل اعلام محلية عن إصابة الفتى سائد سمير الحديدي "16 عاما" بجراح خطيرة اثر إصابته برصاص الاحتلال بالصدر شرق البريج وسط قطاع غزة، تم نقله إلى  مستشفى شهداء الأقصى لتقلي العلاج .

من جانبها أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، على الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، كونها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers