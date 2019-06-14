ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين في الجمعة الـ 61 لمسيرات العودة

قالت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الجمعة 14 يونيو ،إن 100 فلسطينيي اصيبوا بجراح مختلفة من قبل الاحتلال خلال الجمعة الـ61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، من بينهم ثلاثة اصيبوا بالرصاص الحي، فيما اصيبت مسعفة بقنبلة غاز مباشرة في القدم، وأخرى بالرصاص المطاطي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وأفادت وسائل اعلام محلية عن إصابة الفتى سائد سمير الحديدي "16 عاما" بجراح خطيرة اثر إصابته برصاص الاحتلال بالصدر شرق البريج وسط قطاع غزة، تم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى لتقلي العلاج .

من جانبها أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، على الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، كونها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.