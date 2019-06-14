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قوات حكومة الوفاق تدخل الجزء الجنوبي من مطار طرابلس

منذ 2 يوم
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قوات حكومة الوفاق تدخل الجزء الجنوبي من مطار طرابلس

قال مصدر عسكري من حكومة الوفاق الليبية، إن قواتهم دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته.


وأوضح المصدر ، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة لنا عملية عسكرية للسيطرة على المطار".حسب الاناضول.

وأضاف المصدر، أن الاشتباكات التي تجري بالقرب من المطار، حيث تمكنت قواتنا من الدخول للجزء الجنوبي منه.

ولفت إلى أن "قوات حفتر، لا تزال تسيطر على الجزء الأكبر للمطار، ولكن قواتنا ستواصل مهمتها حتى تعيد سيطرتها على كل أجزائه".

ومنذ 4 أبريل الماضي تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

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