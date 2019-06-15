الحية: صفقة القرن وورشة البحرين ولدت ميتة ولن تجد طريقًا لتطبيقها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، اليوم الجمعة 14 يونيو ، إن صفقة القرن ولدت ميتة وورشة البحرين ولدت فاشلة ولن تجد طريقا لتطبيقها طالما الطرف الفلسطيني الأساس يرفضها"مضيفا أن حماس تتابع مع الوسطاء تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الصهيوني".

وقال الحية في تصريحات من مخيم العودة شرق غزة، إن التفاهمات انتزعناها تحت سيف مسيرات العودة وبإرادة قوية ليرتفع هذا الحصار عن غزة، وليعيش شعبنا حياة كريمة".

وتابع " نحن نتابع مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والمسؤولين القطريين والمصريين لإلزام الاحتلال بهذه التفاهمات".

وأكد أن تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان تدلل على الانحياز المطلق للاحتلال ، مضيفًا هي "تصريحات صهيونية مطلقة من الإدارة الامريكية، وستبقى الضفة الغربية لفلسطين ولن يغير وجهها أو حقيقتها تصريح مرفوض من هنا أو هناك".



ورأى أن مشاركة بعض الدول في ورشة البحرين المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري والتي رفضها الفلسطينيون بكل مكوناتهم وما تبعها من حالة لغط تؤكد "وجود انقسام دولي حولها"، مؤكّدًا أن ورشة البحرين "ولدت فاشلة لأن العنصر الفلسطيني موحّد على رفضها".

وطالب الحية الجميع برفض حضور ورشة البحرين ورفض أي قرارات تمسّ شعبنا وقضيته العادلة، داعيًا إلى تحويل إرادة الشعوب لفعل على الأرض رفضًا لأي مساس بالحق المقدّس في فلسطين وبرفض تصفية القضية.