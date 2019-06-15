Responsive image

26º

15
يونيو

السبت

26º

15
يونيو

السبت

 خبر عاجل
  • مندوب السودان: رئيس المجلس العسكري قرر سحب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المواقع التي استلمها من قوات الأمم المتحدة بدارفور
     منذ 5 ساعة
  • مندوب السودان في مجلس الأمن: نرفض بقاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور ونطالب بخروجها من الإقليم
     منذ 5 ساعة
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر تعرب عن ارتياحها لرفض محكمة العدل الدولية طلب الإمارات سحب شكوى قطر أمام لجنة مكافحة التمييز
     منذ 7 ساعة
  • الحية: صفقة القرن وورشة البحرين ولدت ميتة ولن تجد طريقا لتطبيقها.
     منذ 7 ساعة
  • عشرات المسعفين يشاركون في مسيرة على حدود غزة مع أراضينا المحتلة؛ تنديدا باستهداف الاحتلال للمواطنين وطواقم الإسعاف.
     منذ 8 ساعة
  • قوى الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة
     منذ 11 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:30 مساءاً


المغرب

7:02 مساءاً


العشاء

8:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الحية: صفقة القرن وورشة البحرين ولدت ميتة ولن تجد طريقًا لتطبيقها

منذ 6 دقيقة
عدد القراءات: 39
الحية: صفقة القرن وورشة البحرين ولدت ميتة ولن تجد طريقًا لتطبيقها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، اليوم الجمعة 14 يونيو ، إن صفقة القرن ولدت ميتة وورشة البحرين ولدت فاشلة ولن تجد طريقا لتطبيقها طالما الطرف الفلسطيني الأساس يرفضها"مضيفا أن حماس تتابع مع الوسطاء تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الصهيوني".

وقال الحية في تصريحات من مخيم العودة شرق غزة، إن التفاهمات انتزعناها تحت سيف مسيرات العودة وبإرادة قوية ليرتفع هذا الحصار عن غزة، وليعيش شعبنا حياة كريمة".

وتابع " نحن نتابع مع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والمسؤولين القطريين والمصريين لإلزام الاحتلال بهذه التفاهمات".
وأكد أن تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان تدلل على الانحياز المطلق للاحتلال ، مضيفًا هي "تصريحات صهيونية مطلقة من الإدارة الامريكية، وستبقى الضفة الغربية لفلسطين ولن يغير وجهها أو حقيقتها تصريح مرفوض من هنا أو هناك".


ورأى أن مشاركة بعض الدول في ورشة البحرين المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري والتي رفضها الفلسطينيون بكل مكوناتهم وما تبعها من حالة لغط تؤكد "وجود انقسام دولي حولها"، مؤكّدًا أن ورشة البحرين "ولدت فاشلة لأن العنصر الفلسطيني موحّد على رفضها".

وطالب الحية الجميع برفض حضور ورشة البحرين ورفض أي قرارات تمسّ شعبنا وقضيته العادلة، داعيًا إلى تحويل إرادة الشعوب لفعل على الأرض رفضًا لأي مساس بالحق المقدّس في فلسطين وبرفض تصفية القضية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers