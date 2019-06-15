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اليمن.. قوات التحالف تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين

منذ 13 دقيقة
عدد القراءات: 70
اليمن.. قوات التحالف تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين

استهدف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مواقع عسكرية للحوثيين، في العاصمة صنعاء من بينها أنظمة للدفاع الجوي.

جاء ذلك حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي السعودي اليوم السبت.

وتأتي تلك الهجمات عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون المتحالفون مع إيران على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء والذي قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى إصابة 26 شخصا.
 
ومن جانبه قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي يوم أمس  الجمعة: أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

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