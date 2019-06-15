Responsive image

22º

17
يونيو

الإثنين

26º

17
يونيو

الإثنين

 خبر عاجل
  • الجزائر.. وضع وزير مالية أسبق تحت الرقابة القضائية
     منذ 13 ساعة
  • حميدتي: قوتي من الشعب السوداني وليس من قوات الدعم السريع.
     منذ 18 ساعة
  • حميدتي: فض الاعتصام فخ وضع لقوات الدعم السريع
     منذ 18 ساعة
  • حميدتي: السودان لا يتحمل كل هذا الفراغ ولابد من حل
     منذ 18 ساعة
  • السراج: ندعو لحوار وطني جامع برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل لخارطة طريق وإجراء انتخابات عامة في ليبيا .
     منذ 19 ساعة
  • السراج: المبادرة تدعو إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية بمشاركة جميع المكونات الليبية للاتفاق على خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:07 صباحاً


الشروق

4:48 صباحاً


الظهر

11:55 صباحاً


العصر

3:31 مساءاً


المغرب

7:02 مساءاً


العشاء

8:32 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

العراق.. سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 230
العراق.. سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" على منزل مدني، في منطقة الجادرية، القريبة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات تابعة للجيش العراقي يوم أمس الجمعة، قالت فيه: صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد، دون حدوث خسائر أو سقوط ضحايا.

وفي نفس السياق نقلت وكالة الأناضول تصريحات مصدر أمني قال فيها: الصاروخ وقع في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

يُجدر الإشارة إلى أن منطقة الجادرية التي تقع قرب "المنطقة الخضراء"، تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، وفي 19 مايو الماضي سقط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers