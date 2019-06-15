العراق.. سقوط صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن سقوط صاروخ "كاتيوشا" على منزل مدني، في منطقة الجادرية، القريبة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

جاء ذلك في بيان صادر عن قوات تابعة للجيش العراقي يوم أمس الجمعة، قالت فيه: صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد، دون حدوث خسائر أو سقوط ضحايا.

وفي نفس السياق نقلت وكالة الأناضول تصريحات مصدر أمني قال فيها: الصاروخ وقع في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

يُجدر الإشارة إلى أن منطقة الجادرية التي تقع قرب "المنطقة الخضراء"، تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، وفي 19 مايو الماضي سقط صاروخ قرب مقر السفارة الأمريكية لدى بغداد.

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